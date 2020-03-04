Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ayasofya'da soyunan manken için yakalama kararı

Son dakika: Ayasofya'da soyunan manken için yakalama kararı

Ayasofya’ya gezme bahanesiyle girip çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk Bayrağı’nın üzerine çıplak vaziyette yatan Belçikalı manken hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Dini ve milli değerlere saygısızlık yapan manken hakkında yürütülen soruşturmada “Hayasızca hareketlerde bulunmak” ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:07 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya'da soyunan manken için yakalama kararı

Ayasofya'da verdiği çıplak pozlar büyük tepki çekmişti... Türk Bayrağı'na ve Ayasofya'ya saygısızlık yapan manken Marisa Papen için yakalama kararı verildi.

"HAYASIZCA HAREKET VE DEVLET EGEMENLİĞİNİ AŞAĞILAMA" SUÇUNU İŞLEDİ

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Son dakika: İranlı iş adamının ormanda cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ayasofya'da soyunan manken için yakalama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA