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Son dakika haberi: İzmit’te korkunç olay! ’in kapısını açanlar dehşete kapıldı…

İzmit’ten gelen son dakika haberi duyanları şoke etti! İzmit’te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında bulunan yabancı plakalı tipi bir araç vatandaşların dikkatini çekti. Otomobilin yanına giden vatandaşlar aracın yanına ulaştığında araç içerisindeki manzara karşısında dehşete kapıldı. Derhal emniyet ekiplerine haber veren vatandaşlar gördüklerinin şokundan uzun süre kurtulamadı. Öte yandan araçla ilgili o korkunç detay ise hem emniyet ekiplerini hem de sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 22:11 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 22:12 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmit’te korkunç olay! Cip’in kapısını açanlar dehşete kapıldı…

'nin İzmit ilçesinden ajanslara düşen korkunç son dakika haberi duyanları şoke ediyor. İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunan bir vatandaşların dikkatine takıldı. Meraklı bir şekilde otomobilin yanına giden vatandaşlar aracın yanına vardıklarında gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Vatandaşlar hızla polis ekiplerine haber verirken olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri araçla ilgili o detay karşısında alarm durumuna geçti. İşte vatandaşların uzun süre etkisinden kurtulamadı son dakika olayına ilişkin tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: İzmit’te korkunç olay! Cip’in kapısını açanlar dehşete kapıldı…
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