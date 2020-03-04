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haberi: Polis memuru sokak ortasında dehşet saçtı! Kendisi gibi polis olan kız arkadaşını öldürdü, annesini yaraladı

Akşam saatlerinde Aydın'dan gelen haberi kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan Suat T., kendisi gibi polis olan Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süredir ilişki yaşıyordu. Suat T., öğleden sonra kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. İşte, son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 19:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Polis memuru sokak ortasında dehşet saçtı! Kendisi gibi polis olan kız arkadaşını öldürdü, annesini yaraladı

haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinden akşam saatlerinde gelen haber, kan dondurdu. Olay, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Polis memuru sokak ortasında dehşet saçtı! Kendisi gibi polis olan kız arkadaşını öldürdü, annesini yaraladı
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