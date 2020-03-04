Son dakika haberi: Polis memuru sokak ortasında dehşet saçtı! Kendisi gibi polis olan kız arkadaşını öldürdü, annesini yaraladı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinden akşam saatlerinde gelen haber, kan dondurdu. Olay, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu İşte son dakika haberinin detayları...