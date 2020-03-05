Nisan ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2020 takvimi ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar…

İkinci ara tatil ne zaman? sorusu son dönemde arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aldığı karar ile sene genelindeki tatil sayılarını 4'e çıkardığını açıklamıştı. Eskiden sömestr tatilinden sonra öğrenciler yaz tatiline kadar aralıksız okula gidiyorlardı. Ancak bu sezon gelen düzenleme ile birlikte sömestr ile yaz tatili arasında üstlerindeki yorgunluğu atabilecekleri bir haftaya sahipler. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler ise 'İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de MEB çalışma takvimine göre ikinci ara tatil tarihi ve okulların kapanacağı tarih…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci ara tatil tam olarak 9 gün sürecek. Peki, İkinci Ara Tatil ne zaman? İşte detaylar…