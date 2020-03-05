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Haberler Yaşam Haberleri Nisan ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2020 takvimi ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar…

Nisan ne zaman başlıyor? MEB 2020 takvimi ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar…

İkinci ne zaman başlıyor? sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene aldığı karar ile birlikte tatil sayılarını ikiden dörde çıkardı. İlk ara tatili Kasım ayında yapan öğrenciler, daha sonra sömestr tatili ile üstlerindeki yorgunluğu attılar. Haziran ayı öncesinde yapılacak olan ara tatil ise şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ikinci başlayacak? MEB, bu soruya yayınladığı çalışma takviminde yer verdi. Haberimizin içerisinden İkinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:28 ABONE OL
Nisan ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2020 takvimi ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar…

İkinci ne zaman? sorusu son dönemde arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aldığı karar ile sene genelindeki tatil sayılarını 4'e çıkardığını açıklamıştı. Eskiden sömestr tatilinden sonra öğrenciler yaz tatiline kadar aralıksız okula gidiyorlardı. Ancak bu sezon gelen düzenleme ile birlikte sömestr ile yaz tatili arasında üstlerindeki yorgunluğu atabilecekleri bir haftaya sahipler. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler ise 'İkinci başlayacak? Yaz tatili ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de MEB çalışma takvimine göre ikinci ara tatil tarihi ve okulların kapanacağı tarih…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci ara tatil tam olarak 9 gün sürecek. Peki, İkinci Ara Tatil ne zaman? İşte detaylar…

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Nisan ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2020 takvimi ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar…
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