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Af yasası çıkacak mı? kapsamındaki Af yasası ne zaman çıkacak ve meclise gelecek?

kapsamında meclise sunulması öngörülen af yasası son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemindeki yerini almaya ve takip edilmeye devam ediyor. Hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği teklif ile ilgili çalışmaların devam edildiği ve henüz sonuçlanmadığına ilişkin açıklamalar gündeme gelmiş ve yetkililer tarafından açıklamalar yapılmıştı. Bunun öncesinde ise ilk paket meclisten geçerek Resmi Gazete üzerinden bildirilmişti. Sürece ilişkin tüm detaylar özellikle son zamanlarda birçok vatandaş tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ikinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası ne zaman çıkacak ve meclise gelecek? Af yasası çıkacak mı? İşte İkinci yargı paketi ile ilgili yaşanan gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:43 ABONE OL
Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi kapsamındaki Af yasası ne zaman çıkacak ve meclise gelecek?

Binlerce vatandaşın uzun süredir gündeminde yer alan çerçevesinde yer alması beklenen af yasası son dakika gelişmeleri ve haberleri aylardır yakından takip edilirken yetkililerden peş peşe konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Meclise sunulma süreci devam ederken ilk paket kapsamında 39 maddelik bir yasa meclise sunulmuş ve karar sonucu ise Resmi Gazete vasıtasıyla vatandaşlara bildirilmişti. Henüz meclise gelmeyen ikinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı sorusu internet üzerinden gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alırken ilgili yapılan açıklamalar ise tüm detayları ile vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İkinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı? Meclise geldi mi? İşte konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve diğer tüm detaylar…

AF YASASI ÇIKACAK MI? İKİNCİ YARGI PAKESİ MECLİSE NE ZAMAN SUNULACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

1. Evde infaz, belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

Diğer detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi kapsamındaki Af yasası ne zaman çıkacak ve meclise gelecek?
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