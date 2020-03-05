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Sağanak yağmur 'i etkiledi! Otomobiller çukura düştü!

’de sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, Bayraklı ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan bir çukura araçlar düştü. Vatandaşlar aylardır önlem almayan 'li belediyeye ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:36 ABONE OL
Sağanak yağmur İzmir'i etkiledi! Otomobiller çukura düştü!

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İzmir'de hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi 1620/12 sokakta yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Çökme meydana gelen yolda iki otomobil çukura düştü. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar, çekici yardımıyla çukurdan çıkarılırken, olay yerine gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışma yaptı.

Otomobiller sağanak yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü | Video

Market işletmecisi Ramazan Işık, yolda önlem alınmasını istedi. Bir başka mahalle esnafı Mustafa Süren de, "Her gün yol çalışması var ve her yağmur yağdığında durum aynı. Sabahleyin çukura bir araç düştü ve çekici geldi. Her yağmur yağdığında bir araba düşüyor çukura. Bir iki aydır burası böyle" diye konuştu.

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Sağanak yağmur İzmir'i etkiledi! Otomobiller çukura düştü!
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