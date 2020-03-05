MPİ Sayısal Loto sonuçları 4 Mart kazanan numaraları belli oldu! Sayısal Loto sonuçları sorgulama motoru burada...

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 4 Mart Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 MART 2020 MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'a doğru yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, 4 Mart Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 MART

Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

5 - 14 - 16 - 30 - 39- 42

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar 01, 07, 11, 24, 26 ve 33 olarak belirlenmişti. 6 bilen kişi sayısı 2 olmuştu ve 1.594.168,30 TL kazandırılmıştı.

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