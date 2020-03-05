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Son dakika haberi: 'de iğrenç olay! Genç kızların yanına yaklaşarak...

meydanındaki taciz iddiasında 1 kişi gözaltına alındı. Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, tacizciyi gözaltına aldı. Son dakika gelişmesinin detayları belli oldu

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Taksim'de iğrenç olay! Genç kızların yanına yaklaşarak...

Son dakika gelişmesi... Taksim İstiklal Caddesi'nde taciz iddiasında bir kişi gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç kız caddeden Taksim Meydanına doğru yürürken kızlardan birine, 1999 doğumlu Fas uyruklu H.E. yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine mağdur kız, şahsı Sıraselviler Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerine şikayet etti.

YAKALANAN ŞAHIS POLİS MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler yabancı uyruklu şahsı belirledikten sonra koşup Taksim Anıtı önünde yakaladı. Genç kız şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve güven timleri geldi. Ekipler şahsı ve kızları alarak Taksim Polis Merkezi'ne götürdü.

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Son dakika haberi: Taksim'de iğrenç olay! Genç kızların yanına yaklaşarak...
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