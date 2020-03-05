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Üçüncü ne zaman düşecek? toprağa ne zaman düşer?

düşmesiyle birlikte baharın geldiğine ve havaların güzelleşmeye başladığı biliniyor. Birer hafta arayla suya, havaya ve toprağa düşen cemrelerle güneş yüzünü göstermeye başlar. Soğuk havaların bir an önce bitmesini bekleyen vatandaşlar ‘’ ne zaman düşecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. Toprağa düşen cemreyle birlikte toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler ortaya çıkar. Doğa harikası olarak görülen cemrelerden ilki 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya düştü. Peki ? 3.cemre toprağa ne zaman düşer?

Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:53 ABONE OL
Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşer?

Üçüncü ne zaman düşecek? Baharı müjdeleyen havaların ısındığını gösteren cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar gözlerini 3. tarihine çevirdi. Doğanın yeşillenmesi, toprağın ısınması 3.cemrenin düşmesiyle anlam kazanıyor. Günümüze eski kültürden gelen cemrelere ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Peki ne zaman düşecek, hangi tarihte? 3.cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın güzellikleri ortaya çıkar. Haberimizde, üçüncü cemre düşme tarihine ve cemre düşmesi hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşer?
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