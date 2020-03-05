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ürünler listesi burada! Cuma günü kataloğu ile indirimli alışverişler!

ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde de birbirinden cazip fırsatlarla müşterilere sunulan ürünlerin özellikler ve fiyatları merak konusu oldu. Peki, bu hafta Cuma günü raflarda yerini alacak olan kataloğunda neler var? İlk olarak, teknoloji ürünleri bu haftanın listesinde öne çıkarken, ve şarj kutusu çok uygun fiyata satışa sunulacak. Ürünler sınırlı sayıda raflarda olacağı için kısa sürede tükenebilir. İşte, 6 Mart 2020 Cuma tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 5.3.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 13:07 ABONE OL
Yeni Hafta BİM aktüel ürünler listesi burada! Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler!

Türkiye genelinde yüzlerce mağazaya sahip olan BİM, her hafta sınırlı sayıda ürünü indirimli fiyata satıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar her kesime hitap eden ürünler ve fiyatlar ile BİM aktüel ürünler bu hafta da adından çok söz ettirecek. Peki, yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimli ürünler var? Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler; Huawei Y5 2019 akıllı telefon, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu ve HD TV olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır. Sayfalar arasında ilerleyerek, ürünlerin fiyatlarına ve özelliklerine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak iki akıllı telefon ve bir uydu alıcılı HD TV bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar da yer alıyor. Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşmak isteyen vatandaşlar haberimizde tüm listeyi görüntüleyebilirler.

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Yeni Hafta BİM aktüel ürünler listesi burada! Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler!
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