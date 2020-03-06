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Apartmanın girişindeki beton sundurma çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

'te 6 katlı bir apartmanın girişinde bulunan beton sundurma çöktü, apartmana kimsenin giriş çıkış yapmaması faciayı engelledi. Polislerin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları ile beton sundurmayı takılı kaldığı yerden kopartarak tehlikeyi ortadan kaldırırken, apartman sakinleri polis amirliği merkezine giderek şikâyetçi oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:11 ABONE OL
Apartmanın girişindeki beton sundurma çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta bulunan Aden Evleri'nde meydana geldi. 6 katlı binanın girişinde bulunan beton sundurma henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği sıralarda apartmana kimsenin girip çıkmaması faciayı engelledi. Polislerin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları ile beton sundurmayı takılı kaldığı yerden kopartarak tehlikeyi ortadan kaldırırken, apartman sakinleri polis amirliği merkezine giderek şikâyetçi oldu.



Olayın gerçekleştiğinde dışarıda bulunan apartman yöneticisi İzzet Özçelik, olay anında kimsenin orada bulunmadığını belirterek, "Allah'tan cana zarar gelmeden çöktü. Giriş kapısının üstündeki siperlik aniden çöktü ve kapıyı kapattı. Apartmanın giriş kapısını kapattığı gibi Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Biraz zayiatımız oldu. Bu binayı yapan firmadan şikayetçiyiz ve bu durumun zararını tahsil etmeye çalışacağız'' diye konuştu.

Çökmenin meydana geldiği anlarda ses duyduğunu ve dışarı çıktığını söyleyen Şükrü Çalman ise, "Geldiğimde tüm arkadaşlar buraya yığılmış. Duvar çökmüştü zaten. Biz olayı haber verdik arkadaşlar da doğalgazı kesti" ifadelerini kullandı.

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Apartmanın girişindeki beton sundurma çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
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