Fuhuşta şifreli konuşma: Şeker var mı?

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda; 5'i kadın 13 kişinin fuhuş şebekesi kurduğunu, kadınları fuhşa zorladıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklı adrese, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 13 kişi ile birlikte fuhşa zorlandıkları belirlenen 20 kadın, gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler, fuhşa zorlanan 2 kadın ve fuhuş şebekesinden olduğu öğrenilen 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca ve oyuncak ayı içine saklanmış 55 bin lira ve 3 bin dolar ile birlikte çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, müşterilerle telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları, müşterilerin 'Şeker var mı?' diye sorarak, anlaştıkları öğrenildi.

14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Emniyete getirilen 22 kadın, sağlık kontrolü ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla 5'i kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.