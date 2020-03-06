Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu! Toz taşınımı ile birlikte geliyor!

uyarısında bulundu! Toz taşınımı ile birlikte geliyor!

'nden yapılan raporuna göre; kuvvetli yurdumuzun geneline hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağışlı bir havaya uyanan İstanbullular internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken öte yandan her vatandaş kendi ilindeki hava şartlarını merak ediyor. Ülkemizin genelinde yağış ve parçalı bulutlu bir hava hakimken yağmur alan şehirlerde sıcaklık 2 ile 5 derece düşecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna ilişkin son dakika detaylarını duyurdu. Uyarılara göre; toz taşınımına dikkat çekilirken Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İşte 'ye göre !

Giriş Tarihi: 6.3.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 08:26 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu! Toz taşınımı ile birlikte geliyor!

Sabah saatlerinden itibaren kapalı ve yağışlı bir havaya uyanan İstanbullular başta olmak üzere tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken dışarı çıkacak vatandaşlar yağışlı hava sebebiyle kendileri için tedbir almak istiyorlar. 'den gelen hava durumu raporuna göre; ülke geneli parçalı bulutlu iken, Güneydoğu ve Doğu kesimlerinde bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü yağışlı hava hakimken özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı yaşanacağını vurguladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evden çıkmadan önce önlemlerini almak isteyenler yağmura yakalanmak istemezken, sabah saatlerinden itibaren "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı da aranmaya başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden MGM'nin hava durumu uyarılarına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu! Toz taşınımı ile birlikte geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA