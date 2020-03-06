Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu! Toz taşınımı ile birlikte geliyor!

Sabah saatlerinden itibaren kapalı ve yağışlı bir havaya uyanan İstanbullular başta olmak üzere hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken dışarı çıkacak vatandaşlar yağışlı hava sebebiyle kendileri için tedbir almak istiyorlar. MGM'den gelen hava durumu raporuna göre; ülke geneli parçalı bulutlu iken, Güneydoğu ve Doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü yağışlı hava hakimken özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı yaşanacağını vurguladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evden çıkmadan önce önlemlerini almak isteyenler yağmura yakalanmak istemezken, sabah saatlerinden itibaren "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı da aranmaya başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden MGM'nin son dakika hava durumu uyarılarına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!