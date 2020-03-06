Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu burada! BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Mart ile DEV İNDİRİMLERİ kaçırmayın!

Türkiye genelinde yüzlerce mağazaya sahip olan BİM, her hafta sınırlı sayıda ürünü indirimli fiyata satıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar her kesime hitap eden ürünler ve fiyatlar ile BİM aktüel ürünler bu hafta da adından çok söz ettirecek. Peki, yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimli ürünler var? Bu hafta BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler; Huawei Y5 2019 akıllı telefon, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu ve HD TV olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır. Sayfalar arasında ilerleyerek, ürünlerin fiyatlarına ve özelliklerine ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak iki akıllı telefon ve bir uydu alıcılı HD TV bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar da yer alıyor. Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşmak isteyen vatandaşlar haberimizde tüm listeyi görüntüleyebilirler.