Dünyayı sarsan son dakika haberi: Koronavirüs giderek yayılıyor! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı arttı!

Dünyayı sarsan Koronavirüs son dakika haberleri art arda geliyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını son olarak iki ülkede daha görüldü. Ajanslardan gelen son bilgiye göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Öte yandan, Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri…

KORONAVİRÜS O ÜLKEDE DE GÖRÜLDÜ! COVİD-19'UN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE SAYISI ARTTI!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi. Öte yandan, , Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği bilgisine ulaşıldı. İşte ilk kez Wuhan'da ortaya çıkan ve dünya genelinde üç binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs son dakika haberleri…