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Dünyayı sarsan haberi: giderek yayılıyor! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı arttı!

salgınına ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Covid-19 olarak da bilinen yeni tip korona virüsü salgınında son durum merak edilirken, dünya genelindeki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm ’i etkisi altına alan (Covid-19) koronavirüsü son olarak 'ın kentinde ve Güney Amerika ülkesi ’da görüldü. 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildiği bilgisine ulaşıldı. Irak’ta ise vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. Tedbirler tüm ülkelerde üst düzeye çıkartılırken Dünya Sağlık Örgütü ise Kovid-19 virüsü için adeta kırmızı alarm verdi. Öte yandan virüs ile ilgili korkutan detaylar gelmeye de devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 08:01 ABONE OL
Dünyayı sarsan son dakika haberi: Koronavirüs giderek yayılıyor! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı arttı!

Dünyayı sarsan haberleri art arda geliyor. İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını son olarak iki ülkede daha görüldü. Ajanslardan gelen son bilgiye göre Güney Amerika ülkesi 'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Öte yandan, 'ın kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri…

KORONAVİRÜS O ÜLKEDE DE GÖRÜLDÜ! COVİD-19'UN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE SAYISI ARTTI!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi. Öte yandan, , Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği bilgisine ulaşıldı. İşte ilk kez Wuhan'da ortaya çıkan ve dünya genelinde üç binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs

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Dünyayı sarsan son dakika haberi: Koronavirüs giderek yayılıyor! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı arttı!
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