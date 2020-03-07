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haberi: Kadir Şeker olayında iddianame öncesi kritik detay! Davanın seyrini değiştirebilir...

... 'da bir kadının şiddete maruz kaldığını gören Kadir Şeker, olaya müdahale etmişti. Kadını darp eden Özgür Duran ile yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Kadir Şeker, yanında taşıdığı bıçağı can havliyle Duran'a saplamıştı. Olay yerinde Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı. Türkiye günlerce bu olayı konuştu. Kimi uzmanlar nefsi müdafaa derken, kimi uzmanlar ise Şeker'i kusurlu bulmuştu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, detaylı bir soruşturma yaptı ve iddianame büyük ölçüde tamamlandı. Kadir Şeker için istenen ceza bu hafta belli olacak. İddianame öncesi Kadir Şeker'in Avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ kritik bir detayın ortaya çıktığını belirtti. Detay iddianamenin seyrini değiştirebilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadir Şeker olayında iddianame öncesi kritik detay! Davanın seyrini değiştirebilir...

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. Kadir Şeker'in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir'in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi.

Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

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Kadir Şeker'in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek ""Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir'i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112'ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu" dedi.

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SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI

Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir'in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi. Ancak bir görgü tanığının Kadir'in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, "Yargılama sırasında bu durum net olarak ortaya çıkacaktır. Kadir Şeker'in, maktül Özgür Duran'ın üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığı iddiasının bu aşamada kesin olarak tespit edilemediğini ifade eden Aladağ "Bıçağın giriş 90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir'in kendini savunmak amacıyla, yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor" dedi.

BU BIÇAK KADİR'İN KİŞİLİĞİYLE UYUMSUZ, KORKUSUNDAN TAŞIYOR

Kadir Şeker'in vücudundaki ezilmeler ve darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin, maktül Özgür Duran tarafından darp edildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Baro Başkanı Aladağ, "Kadir, kendisini korumak maksadıyla yanında taşıdığı bıçak nedeniyle şu an bu durumda. Tek başına yaşayan bir genç, arkadaşlarının da başına daha önce bu parkta bir saldırı olayı gelmiş. Kişiliğiyle hiç uyumlu olmayan bıçağı, bu gerekçeyle yanında taşıyor. Bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve yanlarına gidiyor. Saldırıya uğradığı için savunma amacıyla bıçağı kullanıyor" dedi.

ÇOK SAYIDA AVUKAT BAŞBAŞA VERDİK SAVUNMASINA ÇALIŞTIK

Kadir Şeker'in savunması için bir çok meslektaşının katkı sağladığını söyleyen Aladağ, "Kadir'i içine düştüğü bu zor durumdan, hukuk ölçüsünde nasıl kurtarırız diye çalıştık. Soruşturma titizlikle yapıldı, iddianame de kanunlar ne gerektiriyorsa o şekilde hazırlanacak elbette. Ancak biz Kadir'in kendini savunmak için yaralamak kastıyla hareket ettiği savunması yapacağız, alabileceği en al sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyu desteğinin Kadir'in arkasında olduğunu biliyoruz. Bu destek çok önemli" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker olayında iddianame öncesi kritik detay! Davanın seyrini değiştirebilir...
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