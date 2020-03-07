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uçağında gazisine sürprizi

() uçağıyla memleketi Erzincan'a giden gazisi 'ne kabin ekipleri ve pilotlar, sürprizi yaptı. Bacağı ve kolundan yaralanıp olan Hanözü için gökyüzünde doğum günü pastası kesilirken, pilot tarafından yapılan anons ile diğer yolcular alkışlarla kutlamaya eşlik etti.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 17:30 ABONE OL
THY uçağında İdlib gazisine doğum günü sürprizi

İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan THY uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib Gazisi Hanözü'ne uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) İdlib gazisine duygulandıran doğum günü sürprizi! | Video

Kaptan pilotun anonsu ve ardından kabin ekiplerinin doğum günü pastası karşısında şaşıran Hanözü, uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde pastayı kesti.

İdlib gazisi sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür ederken, bu özel anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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THY uçağında İdlib gazisine doğum günü sürprizi
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