Afgan Çocukların Kardeş Sevinci

Avrupa'ya geçebilme umuduyla Edirne'de bekleyen mültecilerden Afgan uyruklu Bismillah ve Rukhshaneh Noori çiftinin dün gece sabaha karşı bir kız çocukları dünyaya geldi. Edirne otogarında bekleyişlerini sürdüren Rukhshaneh Noori'nin doğum sancıları tutunca sağlık ekipleri olaya müdahale etti ve doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tutulan anne ve Ramisa ismi verilen bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Noori çiftinin dört yaşında Bilal ve iki yaşında Şualp isimli ağabeyleri de kardeşlerini görmeye geldiler ve kardeşlerin buluşma anında mutlulukları görülmeye değerdi.

Dün dünyaya gelen Ali Rıza ve Hazze bebekten sonra Ramisa bebek Avrupa'ya geçişi bekleyen Edirne'deki mültecilerden hayata merhaba diyen üçüncü bebek oldu.