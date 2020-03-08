Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Afgan Çocukların Kardeş Sevinci

Afgan Çocukların Kardeş Sevinci

’den Avrupa’ya geçmek için bekleyen binlerce arasından Bismillah ve çiftinin dün gece sabaha karşı üçüncü çocukları dünyaya geldi. Yeni doğan kardeşlerini gören dört yaşındaki Bilal ve iki yaşındaki Şualp’in mutlulukları görülmeye değerdi.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 18:51 ABONE OL
Afgan Çocukların Kardeş Sevinci

Avrupa'ya geçebilme umuduyla Edirne'de bekleyen mültecilerden Afgan uyruklu Bismillah ve Rukhshaneh Noori çiftinin dün gece sabaha karşı bir kız çocukları dünyaya geldi. Edirne otogarında bekleyişlerini sürdüren Rukhshaneh Noori'nin doğum sancıları tutunca sağlık ekipleri olaya müdahale etti ve doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tutulan anne ve Ramisa ismi verilen bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Noori çiftinin dört yaşında Bilal ve iki yaşında Şualp isimli ağabeyleri de kardeşlerini görmeye geldiler ve kardeşlerin buluşma anında mutlulukları görülmeye değerdi.

Göçmenler Avrupa kapılarına dayandı! Akın akın gidiyorlar...

Dün dünyaya gelen Ali Rıza ve Hazze bebekten sonra Ramisa bebek Avrupa'ya geçişi bekleyen Edirne'deki mültecilerden hayata merhaba diyen üçüncü bebek oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afgan Çocukların Kardeş Sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA