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'te hafta sonu keyfi

’te hafta sonu tatilini fırsat bilenler tesisine akın ederek, eğlenceli bir gün geçirdi Türkiye’nin en çok alan kenti olan Bitlis’te kayak severler, karın ve kayak yapmanın keyfini  çıkarmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis’te vatandaşlar mart ayında hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilerek soluğu Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.3.2020 16:56 ABONE OL
Bitlis'te hafta sonu kayak keyfi

Kar kalitesinin düşük olmasını mart ayının içinde olduklarına bağlayan kayak severler, buna rağmen karın son zamanlarının keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, sabah saatlerinden beri kayak yaptığını belirterek, "Mart ayına girmemize rağmen hala kar var ve hala kayak yapılıyor. Şu anda El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeyiz. Pazar günü ve havanın güneşli olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancılar gelip burada kayak yapıyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip buranın güzelliğini görsünler" dedi.

İsmail Yeşilada ise, snowbord yaptığını belirterek, "Güneşli, güzel bir pazar gününde güzel bir aktivite yapıyoruz. Bitlis kış memleketi olduğu için bu tür sporlara oldukça uygundur. Biz de karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel kayak pistlerimiz var ama maalesef bu sene açılmadı. Biz de burada kayak yapıyoruz. Acemiliğimizi de burada atlattık" dedi.

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Bitlis'te hafta sonu kayak keyfi
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