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Klinikte tedavi gören , kurtarılamadı

'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü 'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan '', 'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti. Okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek ilgi odağı olmuştu. Okulun öğrencilerinden de yoğun ilgi ve sevgi gösteren Fındık'tan acı haber geldi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.3.2020 20:08 ABONE OL
Klinikte tedavi gören Fındık, kurtarılamadı

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık, ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalandı.

KURTARILAMADI

Tedavi için 3 haftadır Ankara'da bulunan Fındık, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veteriner Yağmur Denli ise Fındık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeye yer verdi:

"Fındık'ın küçük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti, 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık."

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Klinikte tedavi gören Fındık, kurtarılamadı
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