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Son dakika haberi: 'da korkutan yeni ! ve son depremler listesi verileri

ve tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, 'da bir son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından 23.20'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.6 olarak açıklanırken merkez üssünün Kırkağaç ilçesi olduğu bildirildi. AFAD ise, Manisa'da olan sarsıntının şiddetini 3.5, derinliğini ise 6.99 km olarak duyurdu. Manisa Kırkağaç'ta gece saatlerinde gerçekleşen bu , çevre il ve ilçelerde de panik yarattı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika Manisa deprem haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.3.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 23:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yeni deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Gelen son dakika haberine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gece 23.20'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin merkez üssü Kırıkağaç olarak duyurulurken şiddeti 3.6 olarak açıklandı. Kandilli ayrıca, sarsıntının derinliğini 5 km olarak bildirdi. AFAD ise yaptığı açıklamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleşen depremin 6.99 km derinlikte ve 3.5 şiddetinde olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! MANİSA'DA KORKUTAN YENİ DEPREM

Dünden bu yana çeşitli artçı sarsıntıların gerçekleştiği Manisa'da yaşanan bu deprem, bölge halkında panik yarattı. Kırkağaç'ta olan bu deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bilindiği gibi, ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen son depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yeni deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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