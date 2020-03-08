Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yeni deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Gelen son dakika haberine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gece 23.20'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin merkez üssü Kırıkağaç olarak duyurulurken şiddeti 3.6 olarak açıklandı. Kandilli ayrıca, sarsıntının derinliğini 5 km olarak bildirdi. AFAD ise yaptığı açıklamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleşen depremin 6.99 km derinlikte ve 3.5 şiddetinde olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! MANİSA'DA KORKUTAN YENİ DEPREM

Dünden bu yana çeşitli artçı sarsıntıların gerçekleştiği Manisa'da yaşanan bu deprem, bölge halkında panik yarattı. Kırkağaç'ta olan bu deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bilindiği gibi, ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen son depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

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