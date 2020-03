Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

Önemli günler ve haftalar arasında yer alan Anneler Günü'ne kısa süre kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda annelere en güzel hediyeler alınacak, kısa ve uzun mesajlar atılacak. Annenize alacağınız hediyelerle onu mutlu edebilir, yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günde anne sevgisi bir kez daha hissedilir. Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik tariflerine en uygun olan anneler bugünde şımartılmayı hak edecek. Peki 2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi tarihte?

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2020'de de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanacak. Bu yılki kutlamalar 10 Mayıs 2020'de yapılacak.

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...