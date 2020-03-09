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saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek? 2020 tutulması nedir, Türkiye’den izlenebilecek mi?

vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. tutulması olarak da bilinen doğa olayı adeta bir görsel şölene şahitlik edecek. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zaman olarak bilinen bu durumun ilki 9 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. İlkinin ardından ikincisi ise bugün yani 9 Mart tarihinde gerçekleşecek. Çıplak gözle izlenebilecek olan tutulma doğa olayı olarak kabul ediliyor. Ay, Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve büyük olacak. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan görsel şölen için şimdiden geri sayım başladı. Buna göre; Türkiye'den izlenebilecek mi? Süper , ne zaman gerçekleşecek? İşte tutulmaya ilişkin tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 9.3.2020 17:00 ABONE OL
Ay tutulması saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek? 2020 Süper ay tutulması nedir, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Bir doğa olayı olarak kabul edilen ay tutulmasına saatler kaldı. Gökyüzünde bu gece görsel şölen yaşanacak. tutulması bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Bu görüntüyü kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden " Türkiye'den izlenebilecek mi?" araştırması yapıyorlar. Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında daha büyük ve parlak gözükmesi olarak bilinen Süper , saat kaçta gerçekleşecek?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper ay tutulmasının gerçekleşmesine saatler kaldı. Vatandaşlar internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken geri sayım da başladı. Buna göre; nedir, ne zaman gerçekleşecek? ?

İşte yanıtı!

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Ay tutulması saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek? 2020 Süper ay tutulması nedir, Türkiye’den izlenebilecek mi?
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