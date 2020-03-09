Ay tutulması saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek? 2020 Süper ay tutulması nedir, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Bir doğa olayı olarak kabul edilen ay tutulmasına saatler kaldı. Gökyüzünde bu gece görsel şölen yaşanacak. Süper ay tutulması bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Bu görüntüyü kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden "Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" araştırması yapıyorlar. Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında daha büyük ve parlak gözükmesi olarak bilinen Süper ay tutulması nedir, saat kaçta gerçekleşecek?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper ay tutulmasının gerçekleşmesine saatler kaldı. Vatandaşlar internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken geri sayım da başladı. Buna göre; süper ay tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

İşte yanıtı!