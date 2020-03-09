Kışanak ve Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Dairesinin yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasının ardından Tuncel ve Kışanak, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor. Bozma kararından sonra bugün görülen 3'üncü duruşmaya sanıklar Kışanak ve Tuncel Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ünde takip ettiği duruşmada ilk olarak savunma yapan Sebahat Tuncel, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. SEGBİS'le duruşmaya bağlanan Gültan Kışanak ise, avukatlarının hazır olmadığını ifade ederek bir sonraki duruşmaya bizzat katılmak istediğini iletti.

Sanık avukatlarının da savunmalarının ardından arar kararı açıklayan mahkeme heyeti, davada açık kimliği belli olan tanığın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesine karar verirken, sanıklar Tuncel ve Kışanak'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, bir sonraki duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.





DAVANIN GEÇMİŞİ

2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gültan Kışanak ile DBP eski başkanı Sebahat Tuncel hakkında Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 12'nci duruşma sonrası karar açıklandı.

Mahkeme, Kışanak'a 'Terör Örgütü Üyeliği ve terör Örgütü propagandası' suçlarından toplam 14 yıl 3 ay, Tuncel hakkında ise aynı suçlamalardan 15 yıl hapis cezası vermiş ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 18'inci Dairesi kararı usulden bozunca Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanma yeniden başlandı.