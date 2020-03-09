Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sizlerle!

Şans oyunu severler tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak oynanan Milli Piyango çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. On binlerce vatandaşın heyecan içinde sonuçları beklediği Milli Piyango'da kazandıran numaralar MPİ tarafından sıralı ve tam liste halinde yayınlandı. Peki, Milli Piyango kazandıran numaraları hangileri? Büyük ikramiye rakamı 3 milyon olarak belirlenen Milli Piyango çekilişi için heyecan oldukça fazla olurken, pek çok şans oyunu sever 'Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden MPİ 9 Mart Milli Piyango sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 9 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango 9 Mart çekiliş sonuçları bilet sorgulama işleminizi haberimizin içerisinden gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…