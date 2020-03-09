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On Numara çekilişi saat kaçta açıklanacak? On Numara 9 Mart bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 9 Mart On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinde belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, çekiliş işlemi gerçekleştirildikten sonra haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve bütün son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:08 ABONE OL
On Numara çekilişi saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara 9 Mart bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (9 Mart 2020) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri sabah.com.tr'de... Peki, bugünkü çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak ve geçtiğimiz haftaki On Numara çekilişinde kazandıran numaralar hangileri olmuştu? Haberimizde, bugünkü şans oyunu çekilişine ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.

On Numara 9 Mart çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yayınlanacak ve saat 22:00'ye doğru sonuçlar sistemde yerini alacak

İşte bugünkü On Numara çekiliş sonuçları hakkında detaylar...

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On Numara çekilişi saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara 9 Mart bilet sorgulama
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