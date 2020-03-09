On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle belli olacak. Geçtiğimiz hafta 917. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 3 kişi 200 bin 424 lira 30 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 918. Hafta çekilişi yapılan oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları şeklinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. MPİ 9 Mart On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI! 9 MART MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULA…

9 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;