Yılsonuna kadar 7 OSB açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Sanayive Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz yıl 15 bin kişiye ekmek kapısı olan 7 OSB ve 4 sanayi sitesini hizmete aldı. Yeni kurulan sanayi sitesi ve OSB'ler 'Yeşil OSB' vizyonuna uygun olarak planlandı. Mevcut OSB'ler de çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülecek. OSB'lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulacak. Tesislerin, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilmesi mümkün olacak. 1 buçuk milyon kişiye ekmek kapısı olan OSB'lerde, 2023'te 2.5 milyon kişinin çalışması öngörülüyor.