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Geridönüşüm fabrikasında ! 1 yaralandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da plastik geridönüşüm fabrikasının deposunda çıkan maddi hasara neden olurken yangına müdahale esnasında bir düşerek hafif şekilde yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 07:12 ABONE OL
Geridönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı

Saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdili Mahallesi 93012 Sokak'taki plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekibi, fabrikanın depo kısmındaki yangına köpüklü ve tazyikli su ile müdahale etti.

MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Söndürme çalışması sırasında düşen bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, günün aydınlanmasıyla birlikte yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak.

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Geridönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı
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