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'da 3 çıkan çatışmada yaralandı

'da 3 yaralandı. Şanlıurfa’da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerin ateş açması sonucu 3 bekçi yaralandı.Yaşanan olay sonrası çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Daha sonra 2 zanlı gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:38 ABONE OL
Şanlıurfa'da 3 bekçi çıkan çatışmada yaralandı

Polis ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Peygamber Caddesi'nde ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı.

2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra bir sokakta bekçilerle karşılaşan şüphelilerin, yaşanan boğuşma sırasında ateş açması sonucu 3 bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polisin sevk edilmesinin ardından biri vurularak hafif şekilde yaralanan 2 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Bu arada, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bekçileri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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Şanlıurfa'da 3 bekçi çıkan çatışmada yaralandı
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