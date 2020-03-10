Son Dakika Haberi: Karısı ise bir erkeği yakalayınca... Arabaya çağırdı... Dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yaşanan "karısı ile mesajlaşma" kavgası ile ilgili son dakika haberi geldi. Kartal iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırganın, diğer şahısla karısının mesajlaşmalarını gördüğü ve ilişkileri olduğunu düşündüğü için vurduğu öğrenildi. İki şahsın da farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken, silahlı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun "neden vurdunuz" sorusuna şahsın söyledikleri dikkat çekti.

İşte son dakika haberinin detayları...