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Son Dakika Haberi: Karısı ise bir erkeği yakalayınca... Arabaya çağırdı... Dehşeti yaşattı!

'da yaşanan dehşet verici aldatma olayı ile ilgili son dakika haberi geldi. İki şahıs bir aracın içerisinde tartışmaya başlamış, sonrasında ise silahlı şahıs Mehmet Ç. silahını çekerek Sezai T.'ye ateş etmişti. Olayın detayları gün yüzüne çıktı. Poliste verdiği ifadesinde, karısı ile Sezai T.'yi yakaladığını ve bu nedenle tartışarak şahsı vurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin 'Neden vurdunuz sorusuna ise kan donduran bir cevap verdi. İşte son dakika haberine ilişkin dehşet verici detaylar...

Giriş Tarihi: 10.3.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 11:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Karısı ise bir erkeği yakalayınca... Arabaya çağırdı... Dehşeti yaşattı!

'da yaşanan "karısı ile mesajlaşma" kavgası ile ilgili son dakika haberi geldi. Kartal iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırganın, diğer şahısla karısının mesajlaşmalarını gördüğü ve ilişkileri olduğunu düşündüğü için vurduğu öğrenildi. İki şahsın da farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken, silahlı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun "neden vurdunuz" sorusuna şahsın söyledikleri dikkat çekti.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Karısı ise bir erkeği yakalayınca... Arabaya çağırdı... Dehşeti yaşattı!
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