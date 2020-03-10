Süper ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması nedir, Türkiye'den izlenebilecek mi?

9 Şubat tarihinde gerçekleşen doğa olayının ardından yeni bir görsel şölen 9 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. Dolunay bu sefer her zamankinden daha yakın ve parlak olurken gökyüzü olayları vatandaşların ilgisini çekiyor. Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve büyük olduğu gözlemlenirken Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zaman Süper Ay Tutulması olarak adlandırılıyor. Buna göre; süper ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Süper ay tutulması (dolunay) nedir, nasıl izlenir?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

9 Mart 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan Süper Ay Tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzünde yaşanacak olan görsel şöleni izlemek isteyenler çıplak gözle bu doğa olayını seyredebilecekler. Buna göre; haberimizin içerisinden süper ay tutulması ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.