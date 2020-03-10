Yağız ismi ne anlama gelmektedir? Yağız ne demek? Yağız ismi Kuran'da geçiyor mu?

Anne ve baba olma heyecanını yaşayan pek çok ebeveyn çocuklarına koyacakları isim konusunda kararsızlık yaşıyor. Bu noktada nadir kullanılan, güzel anlam ve karakteristik özellik barındıran isimler araştırma konusu oluyor. Bu noktada uzun yıllardır kullanılan Yağız ismi de ebeveynlerin tercihleri arasında yer alıyor. Peki, Yağız ismi ne anlama geliyor, Kuran'da geçiyor mu? Yağız ne demek? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu sorulara yanıt verdik…

YAĞIZ İSMİ NE ANLAMA GELİR? YAĞIZ NE DEMEK?

Anne ve baba adayları yeni doğacak bebeklerine koyacakları isimleri araştırmaya devam ediyor. Araştırmalar arasındaki önemli detaylar, ismin az kullanılması, Kuran'da geçip geçmediği ve karakteristik özelliklerine çocuğa yansıtması oluyor. Bu noktada her dönem kullanılan ve eskimeyen bir isim olan Yağız isminin anlamı nedir? Yağız ne demek? İşte yanıtı;

Yağız isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

1. Esmer.

2. Doru.

3. Yiğit'tir.

YAĞIZ İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Yağız, yıllardır kullanılmaktadır. Erkek çocukları için tercih edilen bu isim, her döneme ayak uydurabilen isimler arasında buluyor. Yağız ismi Kuran'da geçmiyor.