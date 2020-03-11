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Profesör hastanenin çatısından atladı

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Profesör hastanenin çatısından atladı
İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktor binanın çatısından atlayarak canına kıydı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit, hastane içerisinde bulunan 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı. Akşit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Birkaç ay önce emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilen Prof. Dr. Sadık Akşit'in, görgü tanıklarının iddiasına göre intihar öncesi keşif yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Akşit'in intihar öncesi gözlüğünü ve kişisel eşyalarını odasında bulunan masaya bıraktığı, masanın üzerinde ise 'Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum' yazılı not kağıdı bulunduğu iddia edildi.
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Profesör hastanenin çatısından atladı
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