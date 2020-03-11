Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Mart açıklandı mı? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

çekiliş sonuçları 11 Mart açıklandı mı? sayfası

11 Mart çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 977. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve 931.374,10 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 18 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 11 Mart MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:52 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Mart açıklandı mı? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 931.374,10 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU 11 MART SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

(İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ bilet sorgulamanızı aşağıdaki ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.)

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçiler;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Mart açıklandı mı? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA