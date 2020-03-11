Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020'de elenen isim belli oldu! 10 Mart Salı Survivor SMS oylaması sıralaması

kim elendi? Survivor 2020'de elenen isim belli oldu! 10 Mart Salı Survivor SMS oylaması sıralaması

Ekranların fenomen yarışması 'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 4. haftanın SMS sıralaması oylaması merakla araştırılan konular arasında yer alırken, '?' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım olmuştu. Bugün ise diğer iki eleme adayının belli olması ile birlikte adaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 2020 eleme potasındaki isimler belli oldu mu? Sabah.com.tr olarka adaya veda eden kişiyi ve Survivor SMS sıralaması haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 10 Mart 2020 Survivor'dan elenen yarışmacı...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 07:16 ABONE OL
Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020'de elenen isim belli oldu! 10 Mart Salı Survivor SMS oylaması sıralaması

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'de bu hafta eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Her hafta Salı günü elemelerin yapıldığı yarışmada şuanda eleme oyunu gerçekleştiriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım olmuştu. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı 10 Mart Salı bugünkü bölümde eleme oyunu neticesinde potaya giren diğer iki isim belli olacak. Survivor izleyicileri bu akşam eleme öncesi Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından SMS sıralamasında kimin en yüksek ve en düşük oy aldığını öğrenecekler. Peki, Survivor 2020'de kim elendi, elenecek? 10 Mart Salı Survivor 2020 SMS oylaması sıramalamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR ELENEN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Survivor'da bu akşam toplanacak olan ada konseyi ile birlikte dokunulmazlığını kaybeden ünlülerden bir kişi yarışmaya veda edecek. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk ada konseyinde ünlüler takımı birinci eleme adayı olarak Aşkım'ın ismini yazmışlardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor 2020 kim elendi? Survivor 2020'de elenen isim belli oldu! 10 Mart Salı Survivor SMS oylaması sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA