İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99. yılında Mehmet Akif Ersoy’a büyük vefa

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yurdun dört bir yanında ve yurtdışında düzenlenen etkinliklerle yâd edildi. Akif'in anısına oyunlar sergilendi, şiirler okundu, müzik dinletileri gerçekleştirildi. 7'den 70'e, genci yaşlısı tüm Türkiye büyük bir vefa örneği gösterdi. Ankara'daki anmanın merkezi, Mehmet Akif'in İstiklâl Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı oldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğince(TYB) düzenlenen programa Ankara Valisi Vasip Şahin ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon da katıldı.Mehmet Akif'in "Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırtmasın" sözlerini hatırlatan Vali Şahin, "Olur da bu millet İstiklâl Marşı yazmak durumunda kalırsa, cenabı hak, nice Akifler bu millete nasip etsin" dedi. Şahin, gençlerin Mehmet Akif'in mücadelesini anlamasının ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. TYB Başkanı Musa Kazım Arıcan ise, İstiklâl Marşı'nın bir milli mutabakat metni olduğunu söyledi.Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon da, özellikle gençlerin bu milli şuur idrak ve bilincinde olmasının geleceğe daha güçlü bakılmasına imkan vereceğini ifade ederek, "Dedem için 'O inanmış adamdı.' derlerdi. İnandılar, başardılar. Bize bu güzel toprakları emanet ettiler. Şimdi yine inanıp yine başaracağız. Yarınlara güçlü bir ülke bırakacağız." dedi. SABAH'a konuşan Argon, "Her sabah uyandığımda dedemin resmine bakıyorum ve o güzel yüzüyle bana bakıyor. Akif'in torunu olmak benim için büyük bir şeref. Dedemle iftihar ediyorum. Mehmet Akif'in torunu olmak Rabbim tarafından verilen en güzel hediye. Dedemin düşüncelerini, yaptıklarını gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Mehmet Akif Ersoy kalplerimizde yaşıyor." dedi.Taceddin Dergahı avlusunda, marşın kaleme alışını konu alan "Korkma" adlı oyun da sahnelendi. İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyun, iki gazete satıcısı çocuğun marşın yazımıyla ilgili ellerindeki gazetelerle çağrıyı yapmasıyla başladı. İstiklâl Şairinin, para ödülünden dolayı şiiri yazmak istememesi üzerine yoldaşı Hasan Basri Çantay tarafından ikna edilmesinin de sahnelendiği oyunda, Kurtuluş Savaşı ve Nene Hatun'a da yer verildi.Ankara İl Kültür Müdürlüğü ile Sebilürreşad Dergisi iş birliğiyle hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un Şahsi Eşyaları Sergisi dün açıldı. Mart 2011'de Etnografya Müzesi'nden, kalıcı sergilenmek üzere Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi'ne devredilen 68 parçadan oluşan serginin açılışını Akif'in torunu Selma Argon gerçekleştirdi.Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte de anıldı.Konya Beyşehir'de üniversiteli 50 kız öğrenci, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını toplu olarak işaret diliyle okudu. Öğrenciler, Türk bayrağı açarak "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" dedi.Milli şair, İstanbul'daki kabri başında da dualarla anıldı. Valiliğin programında, Kuranı Kerim okundu. Şairin Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarına öğrenciler çiçekler bıraktı. Zeynel YAMANSenegal'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda öğrenciler, "Allah, bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın" pankartı açtı. Öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nı ve İstiklal Harbi'ni konu alan fotoğrafların yer aldığı sergide ay yıldızlı kalpakla fotoğraf çektirdi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yayımladığı mesajda özetle şu ifadelere yer verdi: "İstiklal Marşımız, vatanımızın ve istiklalimizin tehlikeye düştüğü bir zamanda, milletimizin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek mefkureyi ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür. Bu cennet vatanda millet olarak hep birlikte aynı ideali paylaşmanın, medeniyetimize, milletimize ve geleceğimize kast eden dahili ve harici düşmanlara karşı güçlü bir mücadelenin ifadesidir."İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum."İstiklal Marşı zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır.İstiklal Marşımız, devletimizle sonsuza dek var olacak ve Türk milleti, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u sonsuza dek yad edecek.

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