Son dakika: Meteoroloji uyardı! Marmara'ya, Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Marmara Bölgesi'nde 15 Mart tarihinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisini göstereceği ön görüldü. Yapılan tahminlere göre kuvvetli yağış İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da pazar günü etkili olurken pazartesi günü ise soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi. İşte son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar...

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin 15 Mart Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, pazar günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Sakarya, pazartesi günü ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

Yetkililer, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalmasıyla normalin altına düşmesinin beklendiğini belirtti. Başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.