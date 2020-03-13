Vurgun parasıyla şehir turu

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Siber Polisi bir yasa dışı bahis çetesini çökertti. Çete üyelerinin, arabaya doldurdukları 1 milyon 500 bin lirayla İstanbul'da şehir turu yaptığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri 22 kişilik bir yasa dışı bahis çetesini eş zamanlı operasyonla çökertti. 22 şüpheli gözaltına alındı. İnsanlara internet üzerinden yasa dışı oynatan çeteye düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ele geçirildi. Çete üyelerinin kullandıkları 65 cep telefonuna el konuldu ve cep telefonları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Çete elebaşlarından birinin, arabasına doldurduğu 1 milyon 500 bin lirayla İstanbul'da araba kullanarak şehir turu yaptığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 86 sim kart, dört dizüstü bilgisayar, 195 banka kartı, bir ruhsatsız silah ve 29 mermi de bulundu. Çete üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.