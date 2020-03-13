Yunanistan saldırıyor Mehmetçik koruyor

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor. Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar, sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor. Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor. Burada kalanların Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi organizasyonu ile sığınmacıların ihtiyaçları karşılanıyor. Sığınmacılara üç öğün yemek veriliyor. Yemek sırasında sıkılan çocuklarla Mehmetçik ilgileniyor. Yine sırada sıkılan 2-3 yaşlarında bir sığınmacı çocuğu fark eden Mehmetçiğin çocuğa sevgi göstermesi, onunla ilgilenmesi yürekleri ısıttı. Düzeni sağlamakla görevli Mehmetçik, sıkılan çocuğu fark edip onunla sohbet edip, oyunlar oynadı. Mehmetçik, yemek sırası gelen annesine daha sonra çocuğu teslim etti.Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Yunan askerleri bir aracın arkasına monte edilmiş fanı kullanarak gazı mültecilerin üzerine doğru yönlendiriyor.Meriç sınırına yığılan binlerce sığınmacının Yunanistan'a geçme teşebbüslerinden kaynaklanan gerginliği yakından gözetlemek amacıyla Avrupa Birliği'nin İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Meriç sınırını ziyaret ettiği açıklandı. AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi. Stelyo BERBERAKİS / ATİNABirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyeti, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıları ziyaret etti. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler'le görüşen Garelli, Türkiye'nin her bölgede sığınmacılara yönelik çalışmalarının övgüye değer olduğunu vurguladı.Yunanistan İltica Ajansı çalışanı İrini Zanni, Avrupa'ya geçmek isteyen bazı sığınmacıların tutulduğu Midilli Adası'ndaki Moria kampında şartların "berbat" olduğunu belirterek, bu kişilere daha "insani" davranılması çağrısı yaptı. Anadolu Ajansı'na konuşan Zanni, iki hafta önce gittiği Moria kampındaki duruma ilişkin "inanılmaz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye-Yunanistan sınırında iki günlük görece sükunetin ardından önceki akşam Yunan polisi yine göçmenlere sert müdahalede bulunmaya başladı. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı, 3 kişi de yaşamını yitirdi

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ