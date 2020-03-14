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Son dakika haberi: 'nde ! Köprüde hareketli anlar...

FSM'den gelen son dakika haberine göre bir kişi denize atladı.  'nde aracından inen bir kişi köprüden atladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.3.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Köprüde hareketli anlar...

Olay saat 09.00 sıralarında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı. Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Köprüde hareketli anlar...
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