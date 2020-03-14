“Yeşil Çay" şifresiyle suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri, Kartal İlçesi'nde Mahmut A. isimli bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin akıllı cep telefonu üzerindeki haberleşme uygulamalarından sipariş alarak çalıştığı ve siparişleri "Yeşil Çay" şifresini kullanarak aldığı tespit edildi. Sivil Güven Timleri, şüphelinin cep telefonuna "Yeşil Çay" şifresi kullanarak uyuşturucu siparişi verdi. Mahmut A. buluşma yerine geldiğinde seri numaraları önceden alınmış paraları aldı ve uyuşturucu maddeleri alıcı zannettiği sivil Güven Timleri'ne verdi. Üzerinden 5.2 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi ele geçirildi. Mahmut A. (43) isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yapılan üst aramasında iki uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 630 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı saptanan iki cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin Kartal İlçesi'ne bağlı Orhantepe Mahallesi'ndeki ikamet adresine de baskın yapıldı. Yapılan aramalarda; 21 kilitli poşetin içerisinde 40 gram gelen satışa hazır hale getirilmiş Marihuana maddesi, kilitli poşet içerisinde 58.4 gram gelen Skunk maddesi, 507 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin paketlenmesi için kullanılan çok sayıda kilitli poşet bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalar ve uyuşturucu maddelerin bulunma anları polis kameralarına böyle yansıdı.