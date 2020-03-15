Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara Valiliği'nden açıklama

Valiliği'nden açıklama

Valiliği, umreden dönen ve gözlem altına alınan vatandaşlar ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin, iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını, yurttaki durumun kısa zamanda normale döndürüldüğünü açıkladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 23:46 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 00:04 ABONE OL
Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, umreden dönen ve Gölbaşı'ndaki yurtta gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Valiliğin, Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Valiliği'nden açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA