Aslan yürekli Enes: Yine olsa yine yaparım

ıyarbakır'ın

Sur ilçesinde 4 gün önce yürekleri ısıtan bir kurtarma öyküsü yaşandı. Özekli Köyü'ndeki bir petrol kuyusunun atıklarının toplandığı kuyuya düşen iki yavru köpek için köylüler seferber oldu. Köylülerden Halis Karacadağ, 10 yaşındaki Enes Taylan'ı bacağından tutarak kuyuya sarkıttı. Büyük bir cesaret örneği gösteren küçük Enes, atık yakıt dolu kuyudan uzun uğraşlar sonucu köpekleri çıkardı.Köpeklerden biri telef olurken, diğeri sağ çıktı. Üstü başı petrole bulanan Enes, küçük yavruyu eline aldı ve bu kez oradaki su birikintisinde özenle temizledi, hayata döndürdü. Tüm yaşananları an be an yansıtan cep telefonu videosu sosyal medyaya düşünce tıklanma rekorları kırdı. Dünyanın dört bir yanından Enes'e ve köylülere tebrik mesajları yağdı. O anları anlatan Enes, "Kimse cesaret edemedi. Köylümüz Halis Karacadağ bana, 'Seni bacağından tutup kuyuya sarkıtayım' dedi. Tereddütsüz kabul ettim. Yavru köpeklerden biri ölmüştü. Diğerini çıkarıp temizledim. Hayvanları çok severim. Ancak en sevdiğim hayvanların başında köpek geliyor. İsmini Fino koydum. Diyarbakır'dan hayvanseverler gelip aldılar onu. Kuyuya sarktığım için ağabeyim, ailem bana kızdı. Ancak yine olsa yine yaparım" dedi. Enes'in ağabeyi Mazlum (21) ise, "Önce kızdık. 'Yine yaparım' dedi. Kardeşimle gurur duyuyorum." dedi.