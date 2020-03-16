Son dakika: Bakan Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca, bugün 29 yeni tanı konduğunu belirterek toplam sayının 47'e yükseldiğini kaydetti.

Koca paylaşımında : "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.