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Son dakika: Bakan Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." dedi.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:58 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca, bugün 29 yeni tanı konduğunu belirterek toplam sayının 47'e yükseldiğini kaydetti.

Koca paylaşımında : "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu
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