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'de corona virüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

'de yeni tip corona virüsle ilgili sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 18:54 ABONE OL
Denizli'de corona virüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto etmek ve mahkumlar için toplanma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Suç işlemeye tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli'de corona virüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama
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