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'de korona nedeniyle ilan edildi

hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde ilan etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 21:00 ABONE OL
İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

İsviçre'de korona virüsü vaka sayısı 2 bini geçiyor.

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İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi
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