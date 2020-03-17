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'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesinde ambulansın çarptığı karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 06:01 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 06:02 ABONE OL
İzmir'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazmi Kılıç'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Münevver Kılıç'ı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İzmir'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti
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