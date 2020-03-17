Son dakika Kandilli duyurdu: Ankara’da deprem! 17 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberine göre Kandilli'den alınan verilerle Ankara'nın Çubuk ilinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin şiddeti 3.0 olarak duyuruldu. 17 Mart tarihinde saat 13.35'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 2.6 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşanan kısa süreli deprem paniğe sebep olsa da can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte 17 Mart 2020 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ: 17 MART 2020

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılan son depremler listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 vilayette meydana gelen depremlerin listesine ulaşabileceğiniz aşağıdaki bağlantı aracılığıyla aynı zamanda söz konusu depremlerin saati ve şiddeti ile büyüklüğü gibi veriler ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Kandilli ve AFAD son dakika verileri ile güncellenen son depremler listesi:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ