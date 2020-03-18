Son dakika: Yok artık! Koronavirüs yasağına uymayıp kahvehanede oyun oynadılar!

İstanbul Esenyurt'ta bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamadı. Koronavirüs nedeniyle açılması yasak olan kahvehanede toplanan kişiler sigara içip oyun oynarken basıldı. Son dakika bilgisine göre, içerideki kişilerin kendini "olaylardan haberimiz yok" diyerek savunduğu öğrenildi.

POLİSLER DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri , ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.





Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.



Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda. Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda biz de işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.